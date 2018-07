Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la Zetea, ca in Parlamentul Romaniei nu exista o opozitie clara, ci mai multe opozitii, una fiind opozitia lui Liviu Dragnea reprezentata de Victor Ponta. "Pe partea opozitiei deja exista o dezbinare, lupta intre ei. Putem intra acolo,…

- Preocupați de șansele moțiunii de cenzura - deși Traian Basescu i-a explicat public lui Orban ca Opoziția nare nicio șansa, iar Victor Ponta insuși a respins categoric susținerea unui eventual guvern condus de liderul liberal – am trecut mai toți cu vederea implicațiile anunțului facut sambata de președintele…

- Kelemen Hunor a anunțat ca parlamentarii UDMR nu vor participa la votul moțiunii de cenzura. ”Vom parasi sala, vom fi absenți, nu se pune problema sa votam la moțiunea de cenzura. Se va demonstra ca PSD-ALDE au majoritate și fara UDMR și ca nici macar cu voturile…

- UDMR a decis sa nu stea in sala la votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Astfel, parlamentarii Uniunii au decis, in urma unei ședințe a grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat, sa nu se poziționeze nici de partea Puterii și nici de partea Opoziției, in acest demers. Opoziția…

- Fostul premier, Victor Ponta continua razboiul de la distanța cu fostul sau coleg și prieten, Liviu Dragnea. Marți seara, Ponta a publicat pe contul sau de Facebook o fotografie in care cei doi apar alaturi de George Maior și ii cere lui DRagnea ca miercuri sa ii lase pe parlamentari sa discute liber…

- Victor Ponta saluta venirea lui Nicolae Banicioiu in partidul sau si spune ca ”trompetele” lui Liviu Dragnea au primit ordin sa tipe ca sunt ”tradatori”, desi Dragnea a venit la PSD de la PD, pe vremea cand social-democrații erau la putere, in timp ce ei pleaca de la putere in opoziție pentru ca nu…

- Liviu Dragnea a dat un interviu la Associated Press, intr-o mișcare surprinzator de curajoasa pentru tipul de politician pe care l-a adoptat pana acum președintele PSD. Interviul realizat de Associated Press a fost preluat de Foxnews, Abcnews, New York Times și alte publicații de peste ocean precum…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a spus intr-o postare pe pagina de socializare ce tip de ințelegeri face Liviu Dragnea in Israel. Este vorba de controlul asupra industriei strategice a Romaniei și o parte din contracte...