- Cu doua saptamani inainte de achitarea din dosarul mortii lui Bogdan Gigina, fostul ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea, a mai dat o lovitura de proportii, tot in instanta. Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Oprea in litigiul care viza repunerea in plata a pensiei speciale…

- ■ cei 101 elevi vor invața in cladirea bibliotecii comunale, recent renovata ■ in ședința CJU Neamț, din 3 februarie, primarul Gheorghe Nahoi a fost singurul care avea deja expertizata cladirea ■ asta pentru ca in 2022, in unul din pereții școlii aparuse o fisura serioasa ■ Incepand de luni, 27 februarie,…

- Domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean, s-a grabit in acest an cu alocarile bugetare pentru localitațile județului Neamț, care daunazi se faceau la finele anului, in lunile septembrie și decembrie. Va este teama, domnule Arsene, ca banii nu vor ajunge unde trebuie daca-i imparte altcineva?…

- Dupa 7 ani de procese, o cladire-simbol a Brașovului se intoare in proprietatea statului. Societatea Aro Palace, care a deținut din 1990 Cetațuia Brașovului, a anunțat ca va preda cladirea statului roman.

- In județul Neamț, potrivit informațiilor furnizate de prefectul Adrian Nița, șeful Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, exista 56 de cladiri de cladiri incadrate in cele trei clase de risc seismic, marea lor majoritate construite in anii ’60-’70. Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Intr-un document guvernamental se arata ca: „Se impune modificarea actului normativ pentru a pune in concordanța prevederile acestuia cu cadrul legislativ actual, precum și pentru a fi respectate intențiile legiutorului de la momentul privatizarii SNP Petrom SA. (...) se propune: modificarea prevederilor…

- Bankman-Fried, care a fost acuzat ca a furat miliarde de dolari de la clientii FTX pentru a plati datorii contractate de fondul sau speculativ concentrat pe cripto, a pledat nevinovat pentru acuzatiile de frauda. El este programat sa fie judecat in octombrie. Departamentul de Justitie a dezvaluit confiscarea…

- Joe Biden a bagatelizat joi scandalul legat de descoperirea unor documente confidentiale datand din perioada vicepresedintiei sale la un think tank si in casa familiei sale, spunand este „fara importanta”, transmite AFP. „Uite, am gasit niste documente (…) care au fost depozitate in locul nepotrivit,…