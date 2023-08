Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii speciale (numite oficial pensii ”de serviciu”) a fost in luna iulie de 10.310 (in creștere cu 29 fața de luna iunie), conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și citate de Agerpres. Cei mai multi dintre ei sunt foști magistrați. In statistica…

- Sindicatul Unit TAROM a declanțat conflictul colectiv de munca, deoarece operatorul aerian refuza sa respecte prevederile contractelor de munca. Piloții și stewardesele TAROM susțin ca nu mai au uniforme de 2 ani, ca nu li se acorda sporul de 100% pentru orele suplimentare și nici suficiente calorii…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in iunie 2023, de 10.281 (la fel ca si luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.271 (plus 19 fata de mai), fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii…

- Inspectia Muncii a derulat, in perioada 8-15 iunie 2023, o campanie nationala de control in domeniul constructiilor, in timpul careia au fost depistate 259 de persoane ce prestau munca nedeclarata si au fost aplicate amenzi totale de 5,38 milioane lei. Campania a vizat actiuni de control pentru identificarea…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281, cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, potrivit datelor furnizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul beneficiarilor de pensii de…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care perioada in care un psiholog cu drept de libera practica a furnizat servicii psihologice sa fie asimilata vechimii in munca, in anumite conditii cumulative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 13 din…

- Incepe haosul in inchisorile din toata tara. Polițiștii de la penitenciare refuza sa intre in tura. Este inceputul protestelor de astazi la care vor participa mii de politisti din penitenciare. 8.000 de angajați din penitenciare protesteaza și nu mai vor sa lucreze ore suplimentare, ceea ce ar putea…