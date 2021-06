Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege privind cumpararea de vechime in munca se aplica doar in cazul pensionarii pentru limita de varsta, nu și pentru pensionarea anticipata, a declarat luni presedintele Casei Nationale de Pensii Publice, Daniel Baciu. El a precizat ca oamenii nu pot cumpara ani-vechime doar ca sa iasa mai…

- ”Daca va uitati foarte atent pe actul normativ, respectiv pe Ordonanta 163/2020, care reglementeaza aceasta cumparare de vechime retroactiva, se specifica foarte clar ca aceasta cumparare de vechime este valabila numai pentru pensia de limita de varsta. Am facut aceasta facilitate pentru beneficiarii…

- Romanii pot adauga pana la șase ani pe cartea de munca. Cum poate fi cumparata vechimea pentru pensie Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, așa ca multa lume se intreaba cum poate fi cumparata vechimea pentru pensie, astfel acest lucru este acum posibil deoarece Parlamentul a adoptat un act normativ…

- Cresterea varstei de pensionare este un trend intalnit in aproape toate statele europene, motivul fiind dat pe de o parte de imbatranirea populatiei, iar pe de alta de nesustenabilitatea fondurilor de pensii publice. In cele ce urmeaza va prezentam statistica vastei de pensionare pe fiecare stat

- Pensionarii care primesc pensiile in cont sau pe card vor putea sa primeasca, la cerere, documentele de informare (taloanele de pensie mov) in format electronic, prin e-mail sau direct in contul deschis pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Mai mulți deputați de la PNL au inițiat in…