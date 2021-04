Vechime în muncă suplimentară acordată pentru condiții deosebite de lucru. Proiect de modificare a legii pensiilor la Senat O inițiativa legislativa prin care se urmarește modificarea legislatiei privind sistemul de pensii publice prin reducerea varstei standard de pensionare pentru persoanele care au lucrat in conditii deosebite de munca , a fost inregistrata la Senat in aceasta saptamana. Miercuri, 14 aprilie 2021, a fost inregistrata la Senat propunerea legislativa nr. B140/2021, Propunere legislativa pentru […] Citește Vechime in munca suplimentara acordata pentru condiții deosebite de lucru. Proiect de modificare a legii pensiilor la Senat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

