Stiri pe aceeasi tema

- PENSII 2023 – Inechitați in legea pensiilor: Cum ajung doi pensionari cu aceleași condiții de munca și aceeași vechime la diferențe de pensie chiar și de 1.700 de lei PENSII 2023 – Inechitați in legea pensiilor: Cum ajung doi pensionari cu aceleași condiții de munca și aceeași vechime la diferențe de…

- Cum se platește pensia, daca ați muncit in țarile UE. Cine poate beneficia de pensie de invaliditate Casa Naționala de Pensii a transmis condițiile in care angajații pot beneficia de pensie de invalididate. In principiu este vorba despre persoanele asigurate care si-au pierdut total sau cel putin jumatate…

- MAI SCUMP… Creșterea salariului minim pe economie a adus o creștere și a prețului pe care romanii trebuie sa il plateasca daca vor sa iși cumpere ani de vechime pentru pensia la stat. Persoanele care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime…

- Anul 2023 vine cu vești mai puțin bune pentru persoanele care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat, dar care doresc sa cumpere vechime in munca pentru pensii. Cei interesați trebuie sa știe, de asemenea, ca exista un termen limita in care pot face acest lucru. Cat costa un an de vechime in […]…

- Vechimea in munca pentru pensie se poate cumpara și in anul 2023. Cu cat ar putea crește cota datorata Vechimea in munca pentru pensie se poate cumpara și in anul 2023. Persoanele care vor sa acopere perioadele in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat pot face acest lucru pana la finalul…

- Vechimea in munca pentru pensie se cumpara mai scump in 2023. Creșterea salariului minim a marit și suma care trebuie platita Vechimea in munca pentru pensie se poate cumpara și in anul 2023. Persoanele care vor sa acopere perioadele in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat pot face acest…

- Pana la finele lunii august 2023, romanii au posibilitatea sa-si cumpere vechime pentru a-si completa stagiul de cotizare. Potrivit prevederilor OUG 163/2020, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori…