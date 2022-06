Stiri pe aceeasi tema

- Este incredibil cați bani costa cea mai ieftina camera la un hotel din Mamaia. Prețul este unul atat de mic incat turiștii au crezut ca nu vad bine. Chiar daca in acest sezon cazarile in Mamaia s-au scumpit cu 20% fața de 2021, turiștii inca pot sa mai gaseasca oferte care sa ii mulțumeasca și […] The…

- O idee interesanta, pentru promovarea vinurilor romanești peste hotare, este aplicata in județul Mureș, unde turiștii straini sunt invitați sa adopte simbolic cate un butuc de vița de vie din soiul Feteasca Regala. Așa se face ca iubitorii de vinuri nobile pronesc din zona Dealurile Tarnavei și fac…

- Daca va faceți planuri de vacanța, și nu aveți chef de litoral, exista zone in Romania care v-ar putea interesa. Ceea ce va propunem spre explorare sunt, de fapt, localitați cu potențial turistic imens, majoritatea situate in județul Brașov. Peisajele de aici sunt la fel de frumoase ca in toata Romania.…

- ”In primul rand, Aeroportul Otopeni are nevoie de un nou terminal si stim cu totii”, a spus ministrul Transporturilor, la Galati. El a precizat ca Aeroportul si-a revenit, dupa perioada de pandemie, cand numarul de pasageri a scazut extrem de mult, foarte bine si aproape este la nivelul anului 2020.…

- Turiștii straini sunt prada ușoara pentru taximetriștii din Gara de Nord. Chiar și o cursa de cateva minute poate avea un preț exorbitant. Un reportaj Digi24 realizat cu camera ascunsa arata care sunt metodele prin care taximetriștii ii pacalesc pe turiști.

- In minutul 36 al meciului dintre CSU Craiova și FCSB, Gigi Becali a intervenit din nou in echipa roș-albaștrilor, scoțandu-l din teren pe Florinel Coman. Folosit titular ca varf impins, Florinel Coman a avut o prestație ștearsa in primele 36 de minute ale meciului din „Banie”. Atacantul a dat semne…

- Turismul pare ca incepe sa-și revina in județul Cluj, fiindca numarul turiștilor a crescut semnificativ la inceputul anului. Fața de anul trecut, Clujul are de aproape 4 ori mai mulți turiști straini.