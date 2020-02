Vechile metehne ale Chinei au intarziat lupta impotriva coronavirusului In momente critice ale crizei, autoritatile chineze au pus, in stilul caracteristic, secretomania mai presus de gestionarea deschisa a situatiei, o abordare care ar fi fost mai eficienta pentru impiedicarea raspandirii coronavirusului, scrie presa americana.



Dupa ce o boala misterioasa a facut mai multe victime intr-un spital din Wuhan, medicul Li Wenliang a incercat sa-si avertizeze colegii. "Este carantina la Urgente", a scris el pe un grup de chat. Trei zile mai tarziu, era fortat sa semneze o declaratie conform careia actiunea lui reprezenta un "comportament ilegal", scriu jurnalistii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

