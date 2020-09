Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 30 de case au fost zugravite, in doar 3 zile, de peste 300 de voluntari din Timiș. A doua ediția a Color the Village (Coloreaza Satul) a adus la Racovița sute de voluntari, care au raspuns apelului asociației Acasa in Banat și au dat culoare acestui sat.

- Voluntarii s-au apucat de treaba la Racovița. 80 de voluntari au inceput deja opt șantiere. Astazi sunt așteptați 200 de voluntari care vor zugravi fațadele celor 30 de case din localitatea din Timiș. Proiectul inițiat de Acasa in Banat, Color the Village (Coloreaza satul) a adunat, in prima zi (joi,…

- Zeci de voluntari s-au apucat de treaba in prima zi a proiectului Color the Village (Coloreaza Satul). Vineri, 18 septembrie, sunt așteptați 200 de voluntari la treaba – vor zugravi 30 de case din localitatea Racovița.

- Nu mai sunt multe zile pana cand, la Racovița, localitate din Timiș, voluntarii vor zugravi 30 de case. Proiectul Color the Village, al Asociației Acasa in Banat, merge mai departe, și pe timp de pandemie. S-au inscris peste 350 de voluntari, iar donații se pot face in continuare.

- Puteti sa va inscrieti ca voluntar sau sa faceti o donatie pentru a sprijini infrumusetarea satului Racovita, din judetul Timis. Voluntarii mai au doar cateva zile la dispozitie pentru a se inscrie la unul din cele mai mari evenimente din Banat dedicate faptelor bune: Color the Village 2020. In perioada…

- Asociația „Acasa in Banat”, care și-a propus sa conserve moștenirea culturala a satelor banațene inclusiv prin restaurarea fațadelor unor case vechi la care pastreaza arhitectura tradiționala, a inițiat, anul trecut, un generos proiect, intitulat „Color the Village”, prin care, cu ajutorul voluntarilor…

- 300 de voluntari s-au inscris deja pentru a „pune mana” la zugravirea a 30 de case din satul Racovița, din Timiș. Este a doua ediție a proiectului Color the Village – Coloreaza Satul – al celor de la Asociația Acasa in Banat. Color the Village va avea loc in anul 2020 la Racovița, in Timiș, ... The…

- Nu mai este mult pana la mijlocul lunii septembrie, atunci cand se va da startul Color the Village (Coloreaza satul) 2020. Casele din Racovița, localitate din Timiș, vor prinde culoare cu ajutorul voluntarilor Acasa in Banat. S-a inscris deja 300 de voluntari. Va puteți inscrie și voi!