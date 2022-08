Stiri pe aceeasi tema

- Electrificarea i-a ajuns din urma și pe cei de la Lada. In ciuda dificultaților cu care se confrunta AutoVAZ (cei care dețin marca Lada), rușii au publicat acum o serie de imagini cu prototipul primului model cu zero emisii al marcii. Numele sau este e-Largus și este bazat pe vechea generație Dacia…

- Dupa o lunga serie de imagini teaser, conceptul cu zero emisii Cadillac Celestiq a debutat acum oficial. Constructorul american de automobile va oferi un model de serie bazat pe acesta fie la finalul anului 2023, fie la inceputul lui 2024. Noul concept Celestiq este construit pe arhitectura Ultium EV.…

- Rolls-Royce și Hyundai sunt doua nume importante din industria auto, dar care nu puteau fi mai diferite una fața de cealalta. Pe de o parte, vorbim despre o marca de lux, exclusivista, care produce mașini in numere mici, pentru anumiți clienți. Pe de alta parte, avem de-a face cu o marca de volum, care…

- Anul acesta, Renault sarbatorește 50 de ani de cand celebrul model de oraș R5 a intrat in producție. Predecesorul lui Clio s-a dovedit a fi un succes la nivel mondial, fiind vandute peste 5 milioane de exemplare in primii 12 ani de producție. Anul trecut, ca parte a noului plan Renaulution, constructorul…

- Renault și Jean-Michel Jarre iși unesc forțele si anunta obiectivul colaborarii lor: sa transforme masinile intr- un spațiu al experiențelor sonore unice. Compania prezinta astazi cele mai recente inovații „Sonic Roads” și „Sound Bubbles” care vor fi incluse pe viitoarele modele electrice ale marcii.…

- O delegatie a MAE a fost in Republica Elena pe 27 si 28 mai, prilej cu care a avut o serie de intalniri tehnice cu reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale elene si bulgare, precum si cu reprezentanti ai patronatelor grecesti din industria hoteliera, cu scopul de a gasi cele mai bune solutii…

- Vlad Chiricheș (32 de ani), fundașul central al lui Sassuolo, a fost aspru crtiticat de presa din Italia la finalul sezonului din Serie A. Cu Chiricheș titluar in majoritatea meciurilor, Sassuolo a terminat pe locul 11 sezonul in Serie A. Capitanul naționalei Romaniei se afla insa pe „lista neagra”…

- Autori rusi necunoscuti au lansat o serie de atacuri cu cocktail Molotov asupra comisariatelor militare din toata tara in aceasta luna, probabil in semn de protest fata de mobilizarea mascata, a transmis Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta evaluare a conflictului, conform The…