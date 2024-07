Stiri pe aceeasi tema

- Biroul politic al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a decis sa-și indemn alegatorii sa voteze „impotriva” la referendumul privind integrarea europeana din toamna. „Cetațenii Republicii Moldova trebuie sa spuna un „nu” categoric faradelegii PAS și incercarii de a profana…

- In aceasta saptamana, in Marele Ducat de Luxemburg, a avut loc un nou eveniment istoric pentru RM și cursul ei de integrare in UE: prima ședința a Comisiei interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeana, la care au fost lansate oficial negocierile de aderare a celor doua țari, RM și Ucraina,…

- Ministrul ungar al afacerilor europene, Janos Boka, a declarat marti ca Ucraina "este departe de a indeplini criteriile de aderare" la Uniunea Europeana, in aceeasi zi in care blocul comunitar va deschide negocieri de aderare cu aceasta tara si cu Republica Moldova, informeaza EFE, conform AGERPRES.

- Ministrul ungar al afacerilor europene, Janos Boka, a declarat marti ca Ucraina „este departe de a indeplini criteriile de aderare” la Uniunea Europeana. Declarația vine in aceeasi zi in care au fost deschise negocierile de aderare cu Ucraina si cu Republica Moldova, relateaza EFE, potrivit agerpres.ro…

- Ungaria urmeaza sa preia pe 1 iulie președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Pentru cele 6 luni de mandat, oficialii maghiari au anunțat șapte prioritați, printre care aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen și cu frontierele terestre. Pe de alta parte, nu au de gind sa impulsioneze…

- Ungaria nu va impulsiona negocierile de aderare la Uniunea Europeana (UE) cu Republica Moldova și Ucraina in timpul presedintiei rotative pe care o va asuma de la 1 iulie, ci pe cele ale tarilor din Balcanii de Vest, conform reprezentantului permanent al Ungariei pe langa UE, Odor Balint, transmite…

- Ministerul rus de Externe s-a aratat joi deranjat de acordul de securitate pe care Chisinaul l-a incheiat saptamana aceasta cu Uniunea Europeana, primul de acest tip. Ministerul rus a acuzat UE ca s-a transformat de facto intr-o anexa a NATO, o anticamera pentru atragerea in alianta militara occidentala…

- Republica Moldova, statutul ei de neutralitate, un conflict in vecinatate și exerciții militare moldo-americane: cițiva experți și-au exprimat parerile despre felul cum se incadreaza ultimele acțiuni in contextul nostru constituțional, dar și al percepției populației in cazul unor astfel de exerciții,…