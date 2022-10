Veaceslav Platon: Start celei mai complicate crize energetice din istoria Moldovei

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii Cartel Alfa protesteaza, joi, in Bucuresti si cer cresterea urgenta a salariilor si pensiilor, dar si reducerea costurilor de trai. Doua caravane au plecat din zona Ardeal si Moldova, fiind organizate proteste pe traseu, sindicalistii intalnindu-se in Capitala. Fii la curent…

- Karim Benzema "va intra in istoria fotbalului" dupa ce a cucerit trofeul "Balonul de Aur" acordat celui mai bun fotbalist al sezonului 2021-2022, a afirmat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, citat de AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Omul de afaceri Veaceslav Platon, care se afla acum in Marea Britanie, a declarat ca in timpul "furtului miliardului" de dolari din banci (2014-2015), doua dintre cele mai mari banci din Moldova i-au fost furate lui si partenerilor sai. Potrivit Infotag, el a vorbit despre acest lucru intr-un interviu…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zonele montane din opt județe din Moldova, Muntenia și Ardeal. Potrivit meteorologilor, la altitudini de peste 1600 de metri vor fi intensificari ale vantului cu rafale de 90...110 km/h, iar la altitudini mai mari de 2000 metri va ninge…

- Un tanar originar din Moldova, nascut la Tiraspol, sergentul adjunct Anatolii Alekseevici Pascal, a murit in regiunea Harkov. Acesta era angajat prin contract in serviciul forțelor armate ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pretul minereului de fier a scazut sub 100 de dolari pe tona pentru prima data in ultimele peste cinci saptamani in conditiile in care criza din industria chineza a otelului da semne de adancire, scrie Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 10 milioane de m3 de gaze naturale vor fi procurate de SA „Energocom”, in doua tranșe, și stocate in depozitele din Romania. O asemenea decizie a fost luata, astazi, in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidate de prim-ministra Natalia Gavrilița, transmite Știri.md.…

- Japonia a executat un barbat in varsta de 39 de ani care a ucis sapte persoane la Tokyo in 2008, in timpul unui atac cu cutitul, a informat presa locala, citata de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…