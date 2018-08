VAZUT, PLACUT, FURAT! O femeie a ramas fara telefon mobil in timp ce se afla la cumparaturi in localitatea Nehoiu

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Nehoiu au identificat marți o femeie de 51 de ani din localitate, banuita de comiterea unui furt cu patru zile inainte. Aceasta a luat un telefon uitat de o femeie intr-un magazin dupa care a disparut. Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca in data de 3 august, in timp ce se afla…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Blaj au identificat o femeie de 42 de ani din Blaj, ca persoana banuita de comiterea unui furt sesizat politiei in data de 04.06.2018. La data de 28 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Blaj au identificat o femeie, de 42 de ani, din…

- O femeie din Blaj este cercetata pentru furt dupa ce a sustras unei persoane telefonul mobil dintr-un rucsac, in piata agroalimentara din oras. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Blaj au identificat o femeie de 42 de ani din Blaj, ca persoana banuita de comiterea unui furt sesizat politiei…

- La data de 2 iunie a.c., ora 13.00, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns intr-o locuința din comuna Movilița, de unde ar fi sustras bunuri. La data de 4 iunie a.c., in urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii…

- Doi tineri din comuna Ighiu au dat dovada de spirit civic și au predat politiei un telefon mobil gasit pe strada. Duminica, 27 Mai a.c., la Postul de Politie Ighiu s-au prezentat doi verișori, de 12 si 14 ani, din Ighiu, care si le-au predat polițiștilor un telefon mobil in valoare de 800 de lei. […]

- Un barbat in varsta de 47 de ani este cercetat de polițiști, fiind acuzat ca a sustras telefonul mobil al unei femei, in timp ce se aflau in fata Garii Brasov. „Barbatul in varsta de 47 de ani, din judetul Brasov, in data de 22 mai, in timp ce se afla in fata statiei CFR Calatori Brasov, a profitat…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie Smeeni, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au oprit in trafic doi conducatori auto in varsta de 21 respectiv 40 de ani, care transportau material lemnos, iar in urma verificarii documentelor , cantitatea transportata…