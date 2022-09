Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei la ONU si-a exprimat regretul, marti, in cadrul unei sedinte a Consiliului de Securitate, ca raportul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) nu indica responsabilitatea Ucrainei, pe care Moscova o acuza ca a bombardat centrala nucleara de la Zaporojie, noteaza AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat luni "nevoia imperativa de a pastra siguranta" instalatiilor nucleare din Ucraina, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a intalnit marti dupa-amiaza, la Kiev, cu membrii misiunii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), care urmeaza sa se deplaseze la Centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatile proruse instalate in zonele ocupate ale Ucrainei au acuzat din nou marti trupele ucrainene ca bombardeaza teritoriul centralei nucleare Zaporojie inainte de planificata vizita a unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), agentie sub egida ONU, informeaza…

- Moscova saluta vizita planificata misiunii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei, care este ocupata de fortele ruse, a declarat un diplomat rus, potrivit presei de stat, citata de CNN, scrie news.ro. Fii la curent cu cele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca este nevoie de transparenta totala pentru a gestiona situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie, lucrandu-se cu diplomati si si specialisti pentru a trimite la fata locului misiunea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica. ”Armata rusa…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va purta o convorbire telefonica in cursul zilei de marti cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc in sudul Ucrainei si o tinta recurenta a atacurilor, relateaza AFP. Fii…

- Rusia va face ''tot ce este necesar'' pentru a le permite expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa viziteze centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, transmite Reuters. Fii la curent…