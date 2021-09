Văzând Afganistanul, îţi vine să ai încredere în SUA? Nu poți îndulci pastila. SUA parasesc Afganistanul într-un mod umilitor. Cum afecteaza acest lucru rolul SUA în calitate de ipotetici garanți ai unei ordini mondiale care prețuiește democrația și drepturile omului?, potrivit unui editorial al Folha, citat de Rador.

Trebuie sa începem prin a recunoaște ca nu este ușor sa fii singura superputere de pe planeta. Daca SUA au foste criticate pe buna dreptate de opinia publica mondiala pentru intervenția catastrofala din Irak, nu este mai puțin adevarat ca, cu alte ocazii, au fost chemate de aceeași opinie publica sa lupte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

