O oaza de verdeața in mijlocul trepidantei metropole britanice, delimitata de șosele sufocate de trafic și linii ferate la inalțime, dar și de centre de afaceri și blocuri turn, Vauxhall Pleasure Gardens este in prezent un parc din sudul Londrei bine intreținut, dar care nu iese in evidența. Poate doar prin „rezidenții„ de la Vauxhall […]