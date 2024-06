Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul francez Romain Bardet a castigat sambata prima etapa din Turul Frantei, desfasurata pe distanta de 206 km intre orasele italiene Florenta si Rimini, si a intrat in posesia tricoului galben dupa o prestatie extraordinara, pe canicula, scrie AFP. Evadat din pluton cu 50 de kilometri inainte…

- Cetațenii romanii vor fi verificați la intrarea in Italia. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca autoritatile din acest stat au instituit temporar controale aleatorii la frontierele nationale terestre, maritime…

- Performanta fenomenala la gimnastica ritmica. Amalia Lica a castigat, joi, trei medalii de aur in finalele pe obiecte ale junioarelor din cadrul Campionatelor Europene de la Budapesta. Lica a obtinut in urma cu o zi si aurul pe echipe. Sportiva s-a clasat pe primul loc la cerc, maciuci si panglica.…

- Ciclistul italian Filippo Ganna (Ineos) a castigat etapa a 14-a a Turului Italiei, un contratimp individual de 31,2 km desfasurat sambata la Desenzano della Garda, informeaza AFP. Ganna a fost cronometrat in 35 min 02 sec, devansandu-l cu 29 sec pe slovenul Tadej Pogacar, liderul clasamentului general.…

- Autoritatile italiene au confirmat decesul unui cetatean roman in urma exploziei produsa la hidrocentrala Bargi din Camugnano, in cursul zilei de 9 aprilie 2024, soldata cu decesul a patru persoane, ranirea grava a altor trei, precum si cu disparitia a sase persoane, potrivit unei informari a Ministerului…

- Autoritatile italiene au confirmat decesul unui cetatean roman in urma exploziei produsa la hidrocentrala Bargi din Camugnano, in cursul zilei de 9 aprilie 2024, soldata cu decesul a patru persoane, ranirea grava a altor trei, precum si cu disparitia a sase persoane, potrivit unei informari a Ministerului…

- Patru persoane au fost date disparute si cel putin trei au murit in urma unei explozii survenite marti la o hidrocentrala in zona lacului de acumulare de la Suviana, in apropierea orasului italian Bologna, relateaza agentiile EFE si ANSA. Explozia s-a produs in jurul orei locale 15:00 (13:00 GMT) la…

- Ciclistul olandez Manthieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a castigat duminica, pentru a doua oara consecutiv, cursa clasica Paris-Roubaix, supranumita si „Infernul Nordului”, ajunsa la editia cu numarul 121, impunandu-se en solitaire dupa un sprint de 60 km, la doar o saptamana dupa victoria din…