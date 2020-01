Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie in cazul celebrului conflict dintre un vatman din Bucuresti si un sofer. Imaginile au devenit virale, iar politistii s-au razgandit. Nu doar soferul care depaseste coloana de masini pe linia de tramvai este de vina.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica, in jurul orei 12,00, pe DN1 Bucuresti - Brasov, traficul rutier se desfasoara in conditii de aglomeratie pe sensul de coborare, catre Capitala. Astfel, de la limita cu judetul Brasov, kilometrul 138, pana in centrul…

- La data de 3 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, intr un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.…

- O schela montata pe fațada unei cladiri din apropierea Palatului Universul din București s-a desprins, cel mai probabil, din cauza vantului puternic și a fost la un pas de a se prabuși peste mai multe mașini parcate pe strada Ion Brezoianu. Traficul rutier dinspre bulevardul Regina Elisabeta, in zona…

- Polițiștii din Harghita au deschis dosar penal in cazul ursului lovit sambata de mașina in localitatea Praid și lasat sa agonizeze 18 ore pe drum, in timp ce autoritațile il pazeau, informeaza Hotnews. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili daca s-a comis vreo infracțiune, iar oficialii iși paseaza…

- A fost deschis un dosar penal dupa accidentul din Capitala, unde brațul unei macarale a cazut peste o mașina și a ranit patru persoane. Verificari in acest caz fac și inspectorii de munca, precum și cei de la ICS și ISCIR, potrivit Mediafax.Vezi si: Victor Ponta, oferta pentru PNL: CONDIȚIA…

- Traficul rutier este restrictionat luni pe un tronson al Autostrazii Soarelui, pentru lucrari de asfaltare. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, pana la ora 16.00, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, circulatia este restrictionata…