Vatman periculos, comportament inexplicabil Vatmanul care a fost la un pas de a spulbera cu tramvaiul o mama cu trei copii, pe o trecere de pietoni din Capitala, a fost chemat la poliție. Oamenii legii au aflat ca mijlocul de transport era condus de o femeie de 43 de ani. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor furnizate astazi, la nivel național incidența s-a menținut la 2,86%, in ultimele 24 de ore. La nivelul capitalei același indice a ajuns astazi la 1,30 la mia de locutori. Asta inseamna ca suntem in scenariul verde și anumite restricții ar putea fi ridicate. Capitala a intrat in scenariul…

- La doar o zi dupa ce autoritațile au anunțat redeschiderea teatrelor, cinematografelor si salilor de concerte din Capitala, oamenii deja sint in goana dupa bilete. Oamenii spun ca au așteptat cu nerabdare aceasta decizie: "Am asteptat mai mult de un an. Este foarte imbucurator ca ne intoarcem la viata…

- A inceput protestul din Piața Univesitații din București. Circa 100 de membri AUR, in frunte cu George Simion, liderul formațiunii s-au strans in Piața Universitații. Cinci autocare cu oameni de la Bacau, Iași și Brașov au ajuns in Capitala. Oamenii au ieșit in strada sa ceara renunțarea la restricțiile…

- Un adolescent de 17 ani și o tanara de 20 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de furt și circulație ilegala a drogurilor.Potrivit poliției, noaptea trecuta, pe strada Al. Russo din Capitala a fost observat un tanar care avea asupra sa mai multe bunuri.

- Bucureștiul este blocat din cauza protestului sindicatului de la metrou, condus de Ion Radoi, fost deputat PSD. Tramvaiele și autobuzele sunt pline. Bucureștenii incearca sa gaseasca o soluție pentru a ajunge la serviciu sau pentru a-și duce copiii la școala sau la gradinița. Inca de la prima ora, oamenii…

- Un nou caz Onesti ar putea zgudui, de data acesta, Capitala. Un barbat de 60 de ani ar face ravagii la blocul de unde a fost evacuat. De cateva luni, locatarii imobilului nu ar avea liniște și simt ca viata lor le este in pericol.

- Cristian Tudor Popescu are o noua porecla pentru senatoarea Diana Sosoaca intr-un text in care vorbeste de „propaganda feroce” impotriva vaccinarii. „Nu m-am vaccinat inca. Mi-am asteptat randul. Dar, dupa cum stau lucrurile, ma indoiesc ca voi reusi sa ma inscriu pe 15 martie – oamenii vor sa se vaccineze…

- Totul s-a intamplat in luna mai 2018, iar victima a fost un barbat de 29 ani. Tanarul se afla pe strada și a sunat la 112, dupa o altercație cu doi barbați care, spune acesta, se drogau. Barbatul a fost incatușat și batut de polițiști. Oamenii legii spun ca tanarul de 29 de ani era sub influența alcoolului,…