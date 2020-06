VatiVision, o platformă catolică de filme la cerere, va fi lansată luni Platforma privata VatiVision, un nou serviciu online care difuzeaza la cerere filme, seriale TV si documentare de factura catolica, va fi lansata luni in Italia, cu intentia unei extinderi progresive in alte opt tari, potrivit unui comunicat publicat vineri pe site-ul sau oficial, informeaza AFP. Acest proiect reprezinta o colaborare intre grupul italian Vetrya (specializat in dezvoltarea de platforme digitale) si Officina della Comunicazione (o societate de productie cinematografica, colaboratoare indelungata a Vaticanului in domeniul productiilor televizate), care beneficiaza de sprijinul financiar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

