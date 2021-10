Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a lansat marti cea mai recenta aplicatie a sa, ''Click to Pray'', oferind un planificator personal printre noile functii pentru ceea ce se spera ca va fi o ''experienta de rugaciune'' imbunatatita in contextul unei lumi in continua miscare, relateaza Reuters. Intr-o mini-versiune…

- Apostolii se aflau pe mare și, dupa ce toata noaptea nu au prins niciun pește in mreje, vine Iisus și le spune sa arunce mrejele din nou. Apostolii fac intocmai și prind pește mult, iar Petru, vazand una ca asta, merge la Iisus și-I spune: „Doamne, eu sunt om pacatos, pleaca de la ...

- Papa Francisc i-a indemnat, duminica, pe crestinii din lumea intreaga sa se roage si sa tina post pentru a ii cere astfel lui Dumnezeu sa aduca pacea si coexistenta in Afganistan, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Adresandu-se credinciosilor catolici si turistilor prezenti in Piata Sf.…

- Papa Francisc: ”Dumnezeu nu trebuie cautat in imagini de mareție și putere, ci in frații și surorile cu care ne intalnim in viața” Papa Francisc: ”Dumnezeu nu trebuie cautat in imagini de mareție și putere, ci in frații și surorile cu care ne intalnim in viața” Dumnezeu nu trebuie cautat „in vise si…

- Papa Francisc a criticat duminica la Vatican, in timpul slujbei ''Angelus'', atitudinea egoista si specula in cadrul societatilor, relateaza agentia DPA, informeaza Agerpres. ''O societate centrata pe interese si nu pe persoane este o societate care nu genereaza viata'', a rostit liderul Bisericii…

