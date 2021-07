Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este pe buzele tuturor, iar in ultima luna noi detalii au ieșit la iveala privind scandalul anului in Romania. Ce avere impresionanta au de imparțit Reghe și celebra impresara. Averea colosala pe care o au de impartit Anamaria…

- Andreea Esca, prezentatoarea știrilor Pro TV, a avut parte de un an foarte greu. Ea a suferit pierderi financiare insemnate in an de pandemie. Andreea Esca, pierderi financiare uriașe din cauza pandemiei Cu toate ca, spre deosebire de alte vedete din showbiz, ea și-a pastrat locul de munca, aceasta…

- Unele conținuturi actuale ale proiectului de lege impotriva homotransfobiei, aflat in examinarea Senatului italian, “reduc libertatea garantata Bisericii Catolice” cu privire la organizarea și exercitarea publica a cultului, la exercitarea magisteriului și a ministerului episcopal, mai exact acele…

- Vaticanul a luat o decizie ieșita din comun. Sfantul Scaun, reprezentant al Bisericii Catolice in relațiile cu statele, a transmis Italiei ca se opune vehement impotriva unui nou proiect de lege dezbatut in Plenul Senatului italian. Noua inițiativa legislativa prevede pedepsirea faptelor de discriminare…

- In ziua de 5 iunie 1305, Clement al V-lea (n. cca 1250 – d. 1314) este inscaunat Papa al Bisericii Catolice. Citește și: Iunie 1920. A fost semnat Tratatul de la Trianon A ramas in istorie pentru represaliile ordonate impotriva Ordinului Templierilor și pentru ca a mutat Sfantul Scaun de la Roma,…