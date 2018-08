Vaticanul, reacție după scandalul agresărilor sexuale "Abuzurile descrise in raport sunt criminale si condamnabile moral [...] Victimele ar trebui sa stie ca Papa este de partea lor'', a declarat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Greg Burke, intr-un comunicat, citat de EFE si dpa.



"Biserica trebuie sa invete lectii dure din trecutul ei si ar trebui sa fie responsabila atat pentru autorii acestor violente, cat si pentru cei care le-au permis'', a adaugat el.



Acesta este primul raspuns oficial al Sfantului Scaun la prezentarea facuta marti de Procurorul General al statului Pennsylvania, Josh Shapiro, rezultatul a doi ani de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat ca pedeapsa cu moartea nu a fost niciodata admisibila si ca Biserica Catolica va lucra pentru a duce la interzicerea pedepsei peste tot in lume, se arata intr-un anunt al Vaticanului,...

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a exprimat convingerea ca ritmul rapid de crestere a economiei SUA inregistrat in trimestrul doi din 2018 va persista in urmatorii ani, transmit DPA si Reuters. "Nu cred ca ca este un fenomen care sa tina un an sau doi. Cu siguranta suntem intr-o…

- SUA si UE au convenit sa colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere si zero subventii pentru bunurile industriale non-auto, conform declaratiei comune date publicitatii dupa discutiile dintre presedintele SUA Donald Trump si presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, transmite News.ro.…

- Proteste de amploare fata de presedintele american Donald Trump si a politicilor sale legate de imigrare au avut loc, sambata, in SUA, atat in orase mari precum Washington, Los Angeles sau Boston, dar si in localitati mai mici, informeaza The Guardian.

- Proteste de amploare impotriva presedintelui american Donald Trump si a politicilor sale legate de imigrare au avut loc, sambata, in SUA, atat in orase mari precum Washington, Los Angeles sau Boston, dar si in localitati mai mici, informeaza The Guardian.