- Slujbele de Craciun oficiate de papa Francisc vor fi transmise online anul acesta, fara participarea directa a publicului din cauza pandemiei de coronavirus, a confirmat marti un membru al Ambasadei Germaniei la Vatican, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Ambasadele de pe langa Sfantul Scaun…

- Slujba de Craciun de la Vatican va fi una atipica anul acesta. Papa Francisc va fi, la fel ca și de Paște, singur la predica, slujba urmand a fi transmisa online din cauza pandemiei de coronavirus, scrie b1.ro.

- Mintea sclipitoare a lui Carlo era dublata de o noblete sufleteasca desavarsita, el fiind implicat in numeroase acțiuni caritabile. Tanarul pasionat de computere avea o credinta mare in Dumnezeu si considera ca internetul ajuta la raspandirea credintei catolice. Baiatul i-a ajutat pe preoti sa realizeze…

- Directorul general al Filarmonicii "George Enescu", Andrei Dimitriu, a afirmat ca stagiunea 2020 - 2021 nu se va mai deschide miercuri si joi cu prezenta publicului in Sala mare a Ateneului Roman, programul urmand a fi respectat, iar concertele, transmise online. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES…

- Papa Francisc a refuzat sa se intalneasca cu Mike Pompeo, secretarul de stat american, Vaticanul citand proximitatea alegerilor prezidentiale din Statele Unite ca principalul motiv pentru acest refuz. Decizia vine, insa, in contextul unui conflict mocnit intre Sfantul Scaun si Washington in privinta…

- Zece școli au trecut in scenariul roșu doar in ultimele doua zile, incepand sa tina cursuri exclusiv online. Potrivit datelor transmise joi de Ministerul Educației, la acest moment elevii din 313 unitati de invatamant din Romania fac cursuri doar online. Ministerul Educației a anunțat joi ca, in conformitate…

- Papa Francisc isi va relua incepand cu 2 septembrie traditionalele audiente generale de miercuri in prezenta publicului, intr-o curte inchisa a Palatului apostolic si nu in Piata Sf. Petru, a anuntat miercuri Vaticanul, relateaza AFP.

- Papa Francisc a parasit miercuri Vaticanul si s-a rugat intr-o bazilica din Roma pentru Liban, dupa o explozie in portul din Beirut in care peste 100 de persoane si-au pierdut viata, relateaza joi dpa. Liderul Bisericii Catolice, in varsta de 83 de ani, a mers la Bazilica Santa Maria Magiorre, aproape…