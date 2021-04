Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a cerut luni sefului cancelariei sale, Andrii Iermak, sa organizeze o intalnire cu omologul sau rus, Vladimir Putin, exprimandu-si in acelasi timp increderea in posibilitatea incheierii unui nou armistitiu in Donbas (estul Ucrainei), cu ocazia Pastelui…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru convorbiri la Moscova, oricând va dori acesta, informeaza Agerpres citând Reuters si AFP.Vladimir Putin a facut aceasta declaratie dupa ce presedintele…

- „Exista un risc de escaladare prin desfasurarea a 150.000 de militari rusi la frontiera cu Ucraina. Este vorba despre desfasurarea cea mai masiva la care am asistat vreodata. Este ingrijorator”, a declarat Borrell dupa incheierea reuniunii CAE, fara a oferi detalii despre sursa acestor informatii,…

- Potrivit președinției ucrainene, Rusia ar avea acum un total de aproximativ 40.000 de oameni la granița de est și aproximativ 40.000 in Crimeea. Surse de informații ucrainene au declarat pentru BBC ca forțele suplimentare ajung la 16 grupuri tactice de batalion, care ar numara pana la 14.000 de soldați.…

- Deciziile anunțate joi ilustreaza inasprirea tonului Washingtonului in relația cu Moscova, dupa venirea la putere a președintelui Joe Biden, scrie Associated Press. Casa Alba a anunțat joi expulzarea a zece diplomați ruși și impunerea de noi sancțiuni impotriva Moscovei.Masurile sunt luate in semn de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- CHIȘINAU, 19 feb – Sputnik. Purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, le-a explicat reporterilor de ce Vladimir Putin nu are inca gradul de general. © Sputnik / Алексей НикольскийPutin, despre situația din Donbas și motivul atacurilor asupra Rusiei Potrivit acestuia,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca prima sa întrebare pentru noul președinte american Joe Biden ar fi de ce țara sa nu este înca membra a NATO, scrie AFP."Domnule președinte, de ce nu suntem înca în NATO?", a întrebat Zelenski, într-un…