- Papa Francisc, care spune ca se roaga in mod regulat "Doamne, da-mi simtul umorului", se va intalni cu comedianti din intreaga lume, inclusiv cu actrita americana Whoopi Goldberg, pe 14 iunie, a anuntat sambata Vaticanul, relateaza Reuters.Vaticanul a publicat o lista lunga de actori care sunt asteptati…

- Papa Francisc a recunoscut o a doua minune atribuita lui Carlo Acutis, adolescentul italian care si-a folosit competentele de lucru pe calculator pentru a propaga credinta catolica. Decizia suveranului pontif deschide calea catre proclamarea primului sfant din generatia milenialilor, informeaza Reuters,…

- Criticii sai cu opinii conservatoare din cadrul Bisericii Romano-Catolice din Statele Unite sunt captivi intr-o „atitudine sinucigasa", a declarat Papa Francisc, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Suveranul Pontif a vorbit despre cei care il contesta intr-un interviu acordat postului de televiziune…

- Papa Francisc va efectua primul sau voiaj apostolic din acest an si cel mai lung in cei 11 ani de pontificat in perioada 2-13 septembrie cand va vizita Indonezia, Papua Noua Guinee, Timorul de Est si Singapore, a anuntat vineri Vaticanul, potrivit Reuters, conform Agerpres.