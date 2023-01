Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a publicat duminica primele fotografii cu trupul fostului papa Benedict al XVI-lea, care a incetat din viata sambata, la varsta de 95 de ani. Funeraliile fostului suveran pontif vor avea loc joi. Papa Francisc l-a pomenit pe Benedict al XVI-lea in slujba de duminica, celebrata in bazilica…

- Vaticanul a anuntat sambata ca funeraliile fostului papa Benedict al XVI-lea, care a murit la varsta de 95 de ani, vor fi caracterizate de simplitate, conform dorintei defunctului, iar delegatiile guvernamentale oficiale se vor limita la cele ale Germaniei si Italiei, alti demnitari putand participa…

- Papa emerit Benedict al XVI-lea a incetat din viața sambata, la varsta de 95 de ani, a anunțat Vaticanul. Pe data de 2 ianuarie, trupul neinsuflețit al fostului Papa Benedict al XVI-lea va fi depus in Basilica di San Pietro pentru credincioși. Starea de sanatate a fostului papa era grava și iși petrecea…

- Problemele continua pentru Viorel Lis, atunci cand a crezut ca a scapat de procese juridice. Dupa ce judecatorii au respins și amanat procesul pentru moștenire, fostul edil va trebuie sa se prezinte, din nou, in fața magistraților in luna martie 2023. Oana Lis a facut primele declarații, dupa anunțarea…

- Netflix a lansat joi primele imagini ale mult-asteptatului serial documentar despre viata lui Meghan Markle si a printului Harry. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- REȘIȚA – Operatorul reșițean de transport deschide saptamana aceasta cu primele imagini ale noilor garnituri de tramvai, pe care le-a postat pe o rețea de socializare! „Aflat in perioada de testare, noul tramvai reșițean este așteptat in orașul nostru! Odata cu finalizarea lucrarilor, aceasta noua investiție…

- Nunta surpriza in showbizul romanesc! Doua vedete ce au format unul dintre cele mai indragite cupluri din lumea mondena au decis sa iși uneasca destinele in fața lui Dumnezeu, sambata, 15 octombrie. Anunțul a fost facut cu mai mult timp in urma. Visul indragostiților a devenit realitate, iar acum traiesc…