Vaticanul deschide arhivele „Papei lui Hitler”

- 96 de grenade si alte obiecte explozive au fost descoperite pe terenul unei scoli din regiunea Zaporojie, Ucraina. Munițiile dateaza din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial si au fost gasite in timpul unor lucrari de reparatie.

- Memorialul Holocaustului din Ierusalim, Yad Vashem, a publicat - fapt rar - scuze pentru "erorile" istorice aparute în filmele proiectate în cadrul ceremoniei care a marcat 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist Auschwitz, scrie AFP.În timpul evenimentului organizat…

- O bomba care dateaza din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita in orasul Venetia din Italia. Obiectul explozibil, care cantareste 220 de kilograme, a fost gasit in apropiere de un port. Obuzul a fost dezamorsat in mare.

- Haga, 26 ian /Agerpres/- Premierul olandez Mark Rutte a prezentat duminica oficial scuze pentru prima data in numele tarii sale pentru victimele Holocaustului din timpul ocupatiei naziste, relateaza agentiile AFP si DPA. ''Acum, cand ultimii supravietuitori sunt inca printre noi, prezint astazi…

- Ambasadorul Germaniei in Polonia, Rolf Nikel, a exprimat poziția guvernului federal german cu privire la ultimele declarații ale președintelui rus Vladimir Putin despre izbucnirea celui de-al Doilea Razboi Mondial.Pe contul sau de pe Twitter, diplomatul a scris ca „poziția guvernului federal este clara:…

- Adresandu-se unui auditoriu format din ofiteri de rang inalt din Ministerul Apararii, presedintele rus a dat asigurari ca a luat cunostinta de arhive recuperate in Europa de Armata Rosie dupa 1945, ce arata ca mai multe state, printre care si Polonia, erau in complicitate cu dictatorul nazist. 'Ei (polonezii)…

- Aproape jumatate din populatia orasului Brindisi , din sudul Italiei, a fost evacuata, pentru a permite dezamorsarea unei bombe britanice care dateaza, probabil, din 1941, informeaza B1 TV. Este vorba despre cea mai mare operatiune de acest gen din Italia de dupa sfarsitul celui de-al Doilea Razboi…

- In timpul razboiului, edil al orasului a fost Gheorghe Rotaru 1941 1944 , de profesie avocat, prin implicarea caruia se colecta suma de 60.000 lei pentru sprijinirea familiilor celor cazuti in timpul rebeliunii legionare 21 23 ianuarie 1941 , inaintata Presedintiei Consiliului de Ministri, la 15 februarie…