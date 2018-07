Vaticanul caută noi mărturii despre „Stigmata din Bocsig” Bocsig. Vaticanul a inceput a doua faza a procesului de beatificare și canonizare a Rafilei Galuț, tanara din Bocsig care a trait in perioada interbelica și a murit la 29 de ani, dupa ce ar fi purtat ani la rand stigmatele lui Isus. Reprezentanții Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj ne-au declarat ca Sfantul Scaun a solicitat efectuarea unei noi anchete, pentru a se aduna mai multe marturii de la localnici din județul Arad, din Timiș sau de la orice persoane care cunosc povestea Rafilei. Aceasta noua cercetare a inceput in luna iunie și va dura pana in toamna, timp in care vor fi inregistrate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

