Vaticanul afirmă că vaccinurile anti-Covid-19 sunt "acceptabile" din punct de vedere moral (Congregația pentru doctrina credinței) O Nota a Congregației pentru doctrina credinței, publicata cu aprobarea papei Francisc, considera &"acceptabile&" din punct de vedere moral vaccinurile anti-Covid-19 produse în urma folosirii secvențelor de celule provenind din doi fetuși umani avortați în anii ’60, transmite vaticannews.va.



&"Exista raspunderi diferențiate în lanțul decizional al unui vaccin, se subliniaza în Nota doctrinara, iar cei care doresc sa se vaccineze nu au, de cele mai multe ori, nicio putere de decizie în ce privește partea de producție a unui produs farmaceutic&", potrivit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

