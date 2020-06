Vaticanul adoptă o lege anticorupție fără precedent ​Vaticanul a a facut publica luni, o lege fara precedent care sa ofere un control asupra licitațiilor pentru cheltuielile sale interne, o lege menita sa previna corupția și sa economiseasca bani în mijlocul crizei financiare generata de pandemie, potrivit AFP.

Textul, publicat luni, este rodul a patru ani de munca.



Papa Francisc a fost ales în 2013, în special, pentru a pune ordine în finanțele Vaticanului, o reforma anevoioasa, care a întâmpinat rezistența în anumite &"dicasterii&" (ministere) care gestioneaza fondurile într-un mod foarte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

