Vaticanul a anunțat, luni, ca papa Francisc a aprobat ca preoții romano-catolici sa poata administra, in anumite condiții, binecuvantarea in cazul cuplurilor de același gen, transmite Reuters. Noile binecuvantari anunțate nu fac parte din ritualurile sau liturghiile oficiate in mod obișnuit in Biserica. In document se precizeaza ca preoții trebuie sa decida de la caz la caz și nu ar trebui sa impiedice apropierea Bisericii de oameni in orice situație in care ar putea sa caute ajutorul lui Dumnezeu printr-o simpla binecuvantare. Papa Francisc a sugerat, in luna octombrie, ca este in lucru o schimbare…