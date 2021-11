Vaticanul a reacţionat imediat după ce UE a anunţat că interzice cuvântul „Crăciun”: „Distrugem persoana” „Orice persoana din UE are dreptul de a fi tratata in mod egal”, fara referire la „sex, etnie, rasa, religie, dizabilitați și orientare sexuala”. Astfel – scrie Bruxelles-ul in noile sale linii directoare – apelativele „Miss, Mrs” (domnisoara sau doamna) trebuie sa dispara, fiind inlocuite cu un mult mai generic „Ms”. Și nici de sarbatori […] The post Vaticanul a reactionat imediat dupa ce UE a anuntat ca interzice cuvantul "Craciun": "Distrugem persoana" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

