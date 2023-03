Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va fi externat sambata, 1 aprilie, de la spitalul Gemelli din Roma, unde este internat cu „bronșita infecțioasa”, existand astfel posibilitatea sa ia parte la slujbele organizate in Saptamana Pastelui, a anunțat vineri, 31 martie, un important cardinal din cadrul Bisericii Catolice, citat…

