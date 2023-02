Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au inceput sa soseasca joi inca din cursul noptii in Piata San Pietro din Roma pentru a participa la funeraliile fostului papa Benedict al XVI-lea, un erou pentru conservatorii romano-catolici care, dupa ce a luat lumea prin surprindere cand si-a anuntat demisia, in urma cu aproape un…

- Funeraliile Papei emerit Benedict al XVI-lea vor avea loc in Piata Sfantul Petru joi, 5 ianuarie, si vor fi prezidate de Papa Francisc, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, potrivit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Funeraliile Papei emerit Benedict al XVI lea vor avea loc in Piata Sfantul Petru joi, 5 ianuarie, si vor fi prezidate de Papa Francisc, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, potrivit Reuters si AFP, conform Agerpres.roCeremonia va incepe la ora 9:30 a.m. 08: 30 GMT .Trupul…

- ''As vrea sa va rog pe toti sa spuneti o rugaciune speciala pentru papa emerit Benedict care, in tacere, sustine Biserica. Sa ne aducem aminte de el. Este foarte bolnav, sa ne rugam Domnului sa-l aline si sa-l sprijine in aceasta marturie de dragoste pentru Biserica pana la final'', a spus papa Francisc,…

- Papa Francisc a dezvaluit intr-un nou interviu publicat duminica ca, dupa ce a fost ales in 2013, a semnat o scrisoare de demisie pe care sa o foloseasca in cazul in care, intr-o zi, probleme de sanatate grave și permanente ar fi facut imposibila indeplinirea sarcinilor sale, noteaza Reuters. Francisc,…

- Papa Francisc a dezvaluit intr-un nou interviu ca, dupa ce a fost ales in 2013, a semnat o scrisoare de demisie care va fi folosita daca, intr-o zi, probleme grave si permanente de sanatate ii vor face imposibila indeplinirea sarcinilor sale, scrie news.ro. Francisc, care a implinit sambata 86 de ani…