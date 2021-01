Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia traditionala in cadrul careia papa Francisc boteaza mai multi nou-nascuti in Capela Sixtina a fost anulata anul acesta din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, a anuntat marti biroul de presa al Vaticanului, potrivit Reuters. Ceremonia, la care participa cateva…

- Vaticanul a limitat sever sau exclus participarea publicului la evenimentele papale din cauza pandemiei.Ceremonia la care urmau sa participe zeci de bebeluși, parinții, nașii lor și membri de familie trebuia sa aiba loc duminica aceasta, ziua in care Biserica Romano-Catolica comemoreaza botezul lui…

- Rusia a anuntat, joi, un numar ”record” de 29.935 de contaminari cu noul coronavirus in 24 de ore din cauza covid-19 - cel mai mare bilant inregistrat intr-o singura zi de la inceputul epidemiei, relateaza Reuters, citata de News.ro.Precedentul record, de 29.350 de persoane infectate cu coronavirus,…

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care urmeaza sa inceapa de marti sa-si dezvaluie alcatuirea Guvernului, preconizeaza o ceremonie de investire la Casa Alba redusa, din cauza pandemiei de COVID-19, anunta echipa sa, relateaza Reuters.

- Italia, prima tara din Europa care a fost afectata de pandemia de coronavirus in primavara acestui an, a depasit luni pragul de 50.000 de decese asociate maladiei COVID-19, potrivit unui bilant al autoritatilor sanitare italiene, informeaza AFP si Reuters. Italia a raportat luni 630 de decese…

- Opt din cele 19 spitale aflate in subordinea Primariei București au autorizatie de siguranta la incendiu sau nu necesita, iar jumatate dintre unitațile medicale nu au bani pentru a face lucrarile necesare. Anunțul a fost facut, luni, pe Facebook de Nicușor Dan , primarul general al Capitalei, care a…

- Republica Ceha va redeschide scolile primare pentru elevii din clasele I si a II-a pe 18 noiembrie, in contextul in care cele mai recente date medicale arata o scadere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in aceasta tara, cel mai grav afectata din Europa de al doilea val al pandemiei…

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters. Peste 6.000 de militari sprijina deja autoritatile…