Vatican: Vineri, de ziua onomastică a Suveranului Ponitf, sărmanii vor primi a doua doză de vaccin 23 aprilie, ziua în care este sarbatorit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, este o zi speciala si pentru Jorge Mario Bergoglio, suveranul ponitf, care vineri &"își va sarbatori onomastica&" cu noi vaccinuri pentru saraci, relateaza ziarul italian La Stampa, citat de Rador.



Cei nevoiași &"vor fi în continuare în centrul atenției Sfântului Parinte. Un grup de 600 de persoane, dintre cele mai fragile și marginalizate, vor primi a doua doza de vaccin împotriva COVID-19 în sala Paul al VI-lea din Vatican&", a anuntat Oficiul Caritaților Papale.



