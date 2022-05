Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Macedoniei de Nord a anuntat, vineri, expulzarea a sase diplomati rusi, in contextul actiunilor coordonate ale tarilor europene ca reactie la invazia militara rusa in Ucraina, iar Rusia a avertizat ca decizia va atrage "consecinte grave", informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit mediafax.…

- „Ne este și noua teama intr-un fel, ca oameni, ca ceea ce am vazut pana acuma nu este decat varful icebergului și ne este teama ca acest lucru va putea sa reprezinte, poate, pata cea mai sangeroasa a acestui razboi ilogic”, a declarat Mircea Geoana despre uciderea masiva de civili din Ucraina.„Dosarul…

- Cotidianul britanic The Telegraph comenteaza ca Putin „a vrut sa creeze o noua ordine mondiala, dar fara sa vrea e posibil sa fi construit opusul ei”! Astfel razboiul transformandu-se in ceva indezirabil. „Furia reacției internaționale și pura amploare a sancțiunilor au fost enorme și uluitoare. De…

- "A trecut exact o luna de la inceputul operațiunii militare speciale din Ucraina. Se desfașoara in conformitate cu planul, toate obiectivele declarate vor fi atinse", a anunțat ministerul rus de Externe.In teritoriile deja eliberate de naționaliști, susține sursa citata, "cursul normal al vieții este…

- Opera Nationala din Ljubljana i-a interzis regizorului belgian Frank Van Laecke sa inlocuiasca in spectacolul „Faust” drapelul francez cu cel ucrainean in semn de sustinere pentru Ucraina, scrie Le Figaro. Atunci cand s-a incheiat prima dintre cele zece reprezentatii ale spectacolului „Faust” de Charles…

- Papa Francisc a numit razboiul din Ucraina „agresiune armata inacceptabila” care trebuie sa inceteze. Adresandu-se miilor de oameni din Piața Sf. Petru pentru binecuvantarea sa duminica, Francisc a mai spus ca bombardarea spitalelor și a altor ținte civile a fost „barbara” și nu are „un motiv strategic…

- Dupa rugaciunea ”Angelus”, rostita in fiecare duminica impreuna cu credincioși din toata lumea aflați in Piața Sf.Petru din Roma, Papa Francisc a spus: „Rauri de sange si de lacrimi curg in Ucraina, nu este vorba doar de o operatiune militara, ci de un razboi care seamana moarte, distrugere si suferinta”.…

- Ministrul de Externe al Ucrainei a transmis un mesaj catre ucrainenii din toata lumea, pe care i-a asigurat ca, in ciuda atacului lui Putin, Ucraina lupta și se va apara. „Pentru ucrainenii de pe tot globul: Putin a atacat, dar nimeni nu fuge. Armata, diplomați, toata lumea lucreaza. Ucraina lupta.…