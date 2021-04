Stiri pe aceeasi tema

- Vinerea Mare marcheaza ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit. Procesiunea Via Crucis (Drumul Crucii) reface ultimele ore ale drumului spre Golgota, iar pe parcursul ei au loc 14 opriri in care sunt citite meditatii.Daca in 2020 Papa Francisc a incredintat unor detinuti lectura acestora,…

