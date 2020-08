Stiri pe aceeasi tema

- Traditionalele audiente generale de miercuri, in prezenta publicului, vor fi reluate de Papa Francisc, incepand cu 2 septembrie. Acestea se vor tine intr-o curte inchisa a Palatului apostolic si nu in Piata Sf. Petru, a anuntat miercuri Vaticanul, potrivit Agerpres. Audientele de miercuri, care nu au…

- Papa Francisc a avertizat miercuri asupra „patologiilor sociale” care ameninta omenirea în timpul actualei pandemii de coronavirus, precum „individualismul”, si a atras atentia ca fara colaborare si ajutorarea celor nevoiasi „nu vom putea vindeca lumea”, relateaza…

- Papa Francisc a parasit miercuri Vaticanul si s-a rugat intr-o bazilica din Roma pentru Liban, dupa o explozie in portul din Beirut in care peste 100 de persoane si-au pierdut viata, relateaza joi dpa. Liderul Bisericii Catolice, in varsta de 83 de ani, a mers la Bazilica Santa Maria Magiorre, aproape…

- 14 iulie, in aceasta zi ne amintim și de nașterea Fericitului episcop martir Vasile Aftenie, „cel dintai martir” din lungul șir al celor care aveau sa marturiseasca fidelitatea fața de Cristos și Biserica Lui, canonizat de Papa Francisc in 2 iunie 2019 pe ”Campia Libertații” din Blaj. Scurta biografie…

- Papa Francisc s-a declarat duminica indurerat de decizia Turciei de a transforma muzeul Hagia Sofia din Istanbul in moschee, relateaza Reuters, citat de Agerpres. ”Gandurile mele se indreapta spre Istanbul. Ma gandesc la Sfanta Sofia si sunt foarte indurerat”, a spus suveranul pontif in timpul discursului…

- Publicul va fi autorizat pe stadioanele din Noua Zeelanda incepand de sambata, cu ocazia reluarii turneului Super Rugby in versiunea sa redusa, au anuntat luni organizatorii, subliniind ca este vorba de o premiera mondiala, informeaza AFP. "Super Rugby Aotearoa va fi prima competitie profesionista…

- Papa Francisc a declarat, in cadrul traditionalei alocutiuni duminicale de la miezul zilei, ca oamenii sunt mai importanti decat economia. Declaratia a fost facuta in contextul in care tarile decid cat de repede vor elimina restrictiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters, conform…