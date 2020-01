Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif a vorbit, la prima slujba a anului din Bazilica Sfantul Petru de la Vatican, despre violenta fata de femei si a facut un apel in ziua in care Biserica o celebreaza pe Fecioara Maria. Papa Francisc a cerut ca femeile sa aiba un rol determinant pe viitor pentru ca sunt "mediatori de…

- Papa Francisc a lovit mana unei femei la adunarea din Piata Sfantul Petru, in Ajunul Anului Nou, dupa ce aceasta i-a apucat mana si l-a tras spre ea brusc. Suveranul Pontif a mers in piata pentru a-i saluta pe credinciosi. Dupa ce a salutat si a strans mana mai multor copii, Papa a vrut sa […] Citește…

- Papa Francisc a fost subiectul unui incident marti, la Vatican, când a lovit cu palma de doua ori mâna unei femei care îi apucase cu putere un braț și nu îi mai dadea drumul, potrivit nypost.com, scrie Mediafax.Papa Francisc a parut vizibil iritat în timp ce încerca…

- "Dumnezeu ne iubește pe toți, chiar și pe cei mai rai dintre noi". Acesta a fost mesajul de Craciun transmis de Papa Francisc. Suveranul Pontif a oficiat slujba de la miezul nopții de la Vatican.

- O ceremonie plina de spirit a avut loc la Vatican. Liturghia in cadrul careia catolicii sarbatoresc nasterea lui Iisus Hristos a fost oficiata de Papa si a durat aproximativ o ora si jumatate.

- Organizat in perioada 6-27 octombrie si dedicat problemelor de mediu, sociale si pastorale ale statelor strabatute de Amazon, sinodul a reunit la Vatican cardinali si peste 184 de episcopi, dintre care peste 60% provin din cele noua tari amazoniene ale Americii Latine. Papa Francisc a promis…

- Unii sfinti au capetele invaluite in halouri de lumina, altii au casti de protectie, iar angajatii de la Vatican care gestioneaza contul oficial de Twitter al papei Francisc in limba engleza au confundat cele doua categorii intr-un mesaj publicat duminica despre cinci noi sfinti canonizati in Piata…