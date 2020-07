Vatican: Organismul anti-spălare de bani a trimis în 2019 15 cazuri suspecte Justiției Autoritatea de Informații Financiare (AIF), organismul financiar care urmarește tranzacții suspecte în cadrul bancii Vaticanului, dar și alte entitați ale Sfântului Scaun, a predat cincisprezece dosare suspecte procurorului Vatican în 2019, a anunțat ea vineri, potrivit AFP.

Conform raportului sau din 2019, autoritatea independenta (adapostita în Vatican) a primit în total 64 de rapoarte de activitate potențial suspecta.

Ca masura preventiva, trei tranzacții financiare în valoare de 240.000 de euro au fost suspendate și un cont bancar de 179.000 de euro… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

