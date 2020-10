Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de migranti din Orientul Mijlociu si Africa si-au instalat corturi langa Subotica, oras in nordul Serbiei, in speranta ca se vor putea strecura peste granita din apropiere cu Ungaria pentru a pleca mai departe spre Europa Occidentala, relateaza luni Reuters intr-un reportaj.Potrivit Centrului…

- Zeci de migranti din Orientul Mijlociu si Africa si-au instalat corturi langa Subotica, oras in nordul Serbiei, in speranta ca se vor putea strecura peste granita din apropiere cu Ungaria pentru a pleca mai departe spre Europa Occidentala, relateaza luni Reuters intr-un reportaj.

- Patriarhul Romaniei a vorbit duminica despre un gest liturgic pe care Biserica l-a invatat de la Sfantul Petru, care a cazut in genunchi dupa pescuirea minunata, deoarece fusese neincrezator in cuvantul lui Hristos, si a spus: Iesi de la mine, Doamne, ca sunt om pacatos!„De aceea, astazi,…

- Parchetul elvetian a cerut închisoare cu executare pentru Jerome Valcke, fost secretar general al FIFA, si Nasser Al-Khelaifi, presedintele beIN Media si al clubului PSG, judecati într-un proces privind atribuirea drepturilor TV pentru Cupele Mondiale din 2026 si 2030, informeaza AFP.Pentru…

- AstraZeneca a declarat marți ca a intrerupt studiile globale, inclusiv studiile mari in stadiu tarziu, ale vaccinului sau experimental impotriva coronavirusului din cauza unei boli in mod inexplicabil la un participant la studiu, potrivit Reuters. Vaccinul, dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford,…

- Braconajul rinocerilor a inregistrat o scadere anuala de 63% in Namibia, a declarat vineri Ministerul Mediului, mentionand operatiuni intensificate de supraveghere din partea autoritatilor, precum si sentinte si amenzi mai aspre pentru braconieri, informeaza Reuters. Braconajul elefantilor,…

- Substanțele chimice care au provocat exploziile mortale în portul Beirut au ajuns în capitala Libanului acum șapte ani pe un vas aflat în proprietatea unui rus, iar potrivit capitanului navei, aceasta nici macar nu ar fi trebuit sa se opreasca acolo. ”Erau lacomi”, a spus…

- Biserica „Sfantul Ierarh Nicolae” din satul doljean Motatei va fi restaurata printr-un proiect european de aproape 1,5 milioane euro, finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, noteaza Basilica.ro.Lucrarile au inceput in urma cu o saptamana, iar momentul a fost marcat oficial luni…