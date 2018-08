Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lovit joi cu noi taxe vamale produse chinezesti in valoare de 16 miliarde de dolari, declansand represalii imediate din partea Beijingului, chiar daca negocierile s-au reluat pentru a opri razboiul comercial dintre cele doua puteri. Noua transa de taxe vamale impusa de Washington ridica…

- Administratia de la Washington a aplicat, vineri, o amenda de 73 de milioane de dolari (62 milioane euro) unor filiale Deutsche Bank din Statele Unite, informeaza site-ul agentiei Reuters.Comisia americana pentru Garantii si Schimburi monetare a dispus aplicarea amenzii asupra a doua filiale…

- Fosta mare campioana la inot Camelia Potec a povestit cum a fost intalnirea cu papa Francisc, pe care l-a intalnit luna trecuta la Vatican. Camelia Potec este insarcinata și urmeaza sa devina mamica peste puțin timp. Fosta mare campioana la inot va avea o fetița, din relația pe care o are cu un militar…

- Papa Francisc i-a incurajat duminica pe brazilienii prezenti la slujba din Piata Sfantu Petru de la Vatican, transmitandu-le: “Va fi data viitoare”, referindu-se la eliminarea echipei nationale de la Cupa Mondiala din Rusia, informeaza agentia spaniola EFE, citata de Agerpres. “Vad steaguri braziliene.…

- China, Uniunea Europeana, Mexicul și Canada, Japonia ... Iata o panorama a fronturilor deschise de Washington in razboiul comercial declarat marilor parteneri ai Statelor Unite, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Planul italian este gata: "A luat sfarsit politica in doi timpi: mai intai taxele si, apoi, se va vedea: ori vor exista contexte necesare in angajamentele reciproce si in acoperirea financiara necesara", ori Italia nu este de acord si atunci se risca o ruptura rasunatoare la summitul formal al Uniunii…

- Angela Merkel si Emmanuel Macron regasesc armonia (intre ei) si profita pentru a lansa doua palme pe obrajii Italiei, una in cazul navei Aquarius si una asupra obligatiei de a reprimi migrantii care au fugit in alte tari europene. In pragul summit-ului din 28 si 29 iunie, tema imigratiei continua sa…

- Ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a sosit miercuri noaptea in capitala belgiana, va incerca sa-i linișteasca pe aliați: "Razboaiele comerciale au un efect asupra relațiilor de securitate", a recunoscut el in avionul care il ducea spre Bruxelles. "Dar, la ora actuala, nu asta constat si…