- Romanii care aleg sa lucreze in strainatate pot caștiga salarii de pana la 200 de euro pe zi, iar unele locuri de munca au chiar beneficii incluse precum cazare, masa și decontarea transportului. Mulți tineri romani care se confrunta cu lipsa de oportunitați de angajare satisfacatoare in țara iși indreapta…

- Situația este cat se poate de critica pe un șantier celebru din Romania, unde aproape toți angajații vor intra in șomaj tehnic. Din primele informații trimise de cei de la conducere, nu exista fonduri suficiente pentru asigurarea salariilor, avand in vedere ca nu au proiecte de lucrari in curs de desfașurare.…

- Vești bune din Turcia pentru romani. Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale anunța ca cele doua state au incheiat un nou parteneriat important, ce aduce beneficii deopotriva lucratorilor, pensionarilor și angajaților ambelor țari. Ministerul Muncii, acord important cu Turcia In cadrul vizitei de…

- Banca UBS Group A.G., din Elveția, a anunțat un venit net de 1,8 miliarde dolari, in trimestrul unu 2024, rezultat care a depașit așteptarile investitorilor, dupa procesul de preluare a Credit Suiss, in 2023, intr-o tranzacție de 3,23 miliarde dolari. Potrivit canalului de YouToube al Reuters, UBS va…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a acordat in acest an cateva contracte cu dedicația unor companii care sunt conduse și/sau patronate de oameni de afaceri care au avut de a face cu structurile de forța ale statului roman sau care au lucrat la societați care sunt abonate la contractele cu instituțiile…

- Producatorul de mașini electrice Tesla intenționeaza sa concedieze peste 10% dintre cei peste 140.000 de angajați pe care ii are la nivel mondial, potrivit unui document intern consultat de Reuters, transmite Agerpres.„In conditiile in care pregatim compania pentru urmatoarea faza de crestere, este…

