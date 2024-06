Stiri pe aceeasi tema

- Vataful calusarilor din ceata de la Dabuleni (Dolj), Dumitru Sotorog, a primit titlul onorific de Tezaur Uman Viu. Judetul Dolj are in acest moment trei titluri de Tezaur Uman Viu, doua ale calusarilor Nicolae Veleanu si Dumitru Sotorog si unul acordat rapsodului Ion Creteanu in anul 2020.

- Doi barbati din comuna Motoseni au fost retinuti de politisti pentru comiterea infractiunilor de lipsire de libertate si lovire sau alte violente, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Potrivit anchetei, victima in varsta de 33 ani ar fi lucrat ca cioban la stana unui localnic,…

- Un tanar a fost fotografiat intr-un autobuz din Cluj, in timp ce statea lejer cu picioarele pe scaunul din fața, pentru a fi cat mai comod. Deși astfel de scene nu sunt permise de regulamentul de utilizare a mijloacelor de transport in comun, in ultima perioada la Cluj fenomenul a luat amploare. „4…

- Președintele PNL Dolj, deputatul Ștefan Stoica, alaturi de președintele PNL Nicolae Ciuca, secretarul general al partidului, Lucian Bode, candidații PNL la Consiliul Județean Dolj, Nicușor Roșca și Primaria Craiova, Nicolae Giugea au facut o vizita in mai multe localitați din județul Dolj pentru a susține…

- Doar ce s-a terminat o acțiune caritabila a Rocsanei Contraș, ca incepe urmatoarea. Rocsana, impreuna cu CAR DE BINE vrea de 29 de fetițe de la sate sa mearga la serbare in rochițe de prințese. „Joia Mare din Saptamana Patimilor, Mantuitorul a spalat picioarele ucenicilor sai. Noi ne așezam la picioarele…

- Iana, o fata de 12 ani din Ucraina, care și-a pierdut picioarele intr-un atac rusesc, a alergat 5 kilometri pe proteze la maratonul de la Boston. S-a alaturat competiției pentru a ajuta un soldat care a ramas fara un picior in luptele cu rușii.