- Echipajul navei umanitare Lifeline, la bordul careia se afla imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana, a comunicat marti seara ca autoritatile din Malta nu permit intrarea in niciun port, desi premierul Italiei, Giuseppe Conte, anuntase contrariul.

- Premierul Italiei spune ca nava cu migranți Lifeline va acosta in Malta dupa ce a stat patru zile blocata in Mediterana din cauza ca ministrul de interne italian, Matteo Salvini nu a permis intrarea in țara. Nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana va putea acosta in Malta, iar Italia va…

- Nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana va putea acosta in Malta, iar Italia va gazdui o parte din cei 233 de migranti aflati la bord, a declarat marti seful guvernului italian Giuseppe Conte, relateaza AFP. 'Tocmai am discutat la telefon cu premierul (maltez) Muscat: nava…

- O "solutie europeana pare sa se creioneze" pentru nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana cu 234 de migranti la bord, cu o posibila "debarcare in Malta", a declarat marti purtatorul de cuvant al guvernului francez Benjamin Griveaux, informeaza AFP. "La ora la care va vorbesc, o solutie europeana…

- Dat fiind faptul ca exista un precedent si ca, la Curtea Europeana de Justitie, Lituania, Letonia si Polonia, tari care au vrut sa interzica circulatia autovehiculelor cu volan pe dreapta pe teritoriul tarilor lor, au primit aviz nefavorabil, Consiliului Interministerial de Siguranța Rutiera din…

- Italia a refuzat accesul unui vas cu migranți nord-africani și l-a redirecționat catre Malta. Este primul gest dur de limitare a migrației decis de ministrul de interne Matteo Salvini, reprezentantul formațiunii de extrema-dreapta. Decizia sa a infuriat Uniunea Europeana.

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene s-a ridicat, in anul 2017, la 15.300 miliarde euro la preturi curente, iar PIB-ul Romaniei a fost de 187,8 miliarde euro, echivalentul a 1,2% din PIB-ul UE, tara fiind a 16-a economie din UE, arata datele comunicate vineri de Eurostat.Conform acestor…

- Ministrul de externe al Autoritatii Palestiniene, Riyad Malki, a sustinut, joi, ca toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa respecte o politica generala a blocului comunitar conform careia Ierusalimul este capitala a doua state.