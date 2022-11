Stiri pe aceeasi tema

- Elevi de la patru licee cu profil gastroalimentar din Olt s-au confruntat in competiția organizata in premiera la Muzeul Județean Olt. Ei au incercat rețete aflate din familie, dar au facut și inovații.

- Depistat pe un site de comerț online, un molar de mamut, vechi de cel puțin 10.000 ani, a fost recuperat de polițiștii criminaliști nemțeni astazi, 2 noiembrie. Vitalie Josanu, cel care raspunde de protejarea patrimonului in cadrul Poliției Neamț, este cel care in luna mai anul acesta a depistat anunțul…

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” Bacau organizeaza, miercuri, 2 noiembrie 2022, incepand cu ora 13.30, la sediul din strada Aleea Parcului, nr. 9, vernisajul expozitiei permanente „Gradina Senzoriala – Calatorie in lumea Simturilor”. Fixandu-și ca scop extinderea adresabilitații catre…

- SAPTAMANA MONDIALA A SPATIULUI… Serviciul de Astronomie din cadrul Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad va organiza expozitia „Sa atingem cerul!”, dedicata zborurilor stratosferice. Expozitia promoveaza si popularizeaza stiintele aerospatiale in Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic, aniversata anual,…

- Ai auzit vreodata de bain-marie? Industria restaurantelor are o mulțime de termeni obscuri care adesea ii deruteaza chiar și pe bucatarii experimentați. Una dintre denumirile misterioase are și una dintre cele mai interesante povești: Bain Marie. Cuprins: Ce este bain-marie La ce se foloseste Originile…

- „Trebuie sa respectam legea. Așteptam indicele de inflație cu adevarat de anul anterior (...) Am spus, nu e prima oara, trebuie sa plecam de la 10% categoric. Cand marim pensiile, marim la toata lumea, si cei care au pensii mai mici, si cei care au pensii mai mari. Parerea mea e ca trebuie gasita calea...…

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza, in perioada 13 septembrie – 30 octombrie 2022, expoziția „Tiberiu Moruz – Retrospectiva". Vernisajul va avea loc marți, 13 septembrie 2022, la ora 13:00, in foaierul Muzeului de Istorie din municipiul Suceava. Nascut la Arad, ...

- Un antropolog culinar, pe nume Caius Merșa, va reinvia o afacere comunista in Romania, mai exact in Timișoara. Fiind pasionat de bucataria și istoria romaneasca, specialistul vrea sa scoata din nou la vanzare un produs pe care toata lumea il consuma, in cadrul unui concept asemanator cu cel existent…