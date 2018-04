Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de socializare Instagram, detinuta de compania Facebook, le va permite in curand utilizatorilor sa descarce o copie a continutului pe care l-au incarcat pe platforma de partajare a fotografiilor, a anuntat un purtator de cuvant al Instagram, relateaza site-ul agentiei Reuters. Anuntul…

- Romanele lui Isaac Asimov din seria "Fundatia" despre prabusirea si renasterea unui imperiu galactic vor fi ecranizate de Apple Inc intr-un serial de televiziune, a declarat marti un purtator de cuvant al companiei, citat de Reuters. Acest serial este cel mai recent pas pe care fabricantul de…

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Compania a anuntat ca a suspendat...

- Compania CEFC China Energy, care a fost odata unul dintre cele mai efervescente conglomerate de pe piata de achizitii, cauta finantari de la institutii financiare nebancare pe termen scurt, indiferent de costuri, pe fondul unei crize de lichiditate cu care se confrunta in contextul in care presedintele…

- Compania de plati Circle, detinuta de Goldman Sachs, a achizitionat platforma de exchange pentru criptomonede Poloniex, in cadrul eforturilor de a-si consolida pozitia ca unul dintre liderii lumi in domeniul blockchain-ului, potrivit Reuters. „Suntem mandri sa anuntam ca Circle si-a extins…

- Antalya a devenit in ultimii ani una dintre destinațiile preferate de vacanța ale romanilor, in special ale ardelenilor și clujenilor, care an de an aleg in numar tot mai mare sa-și petreaca zilele concediului de vara pe litoralul Turciei.

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Compania aeriana maghiara low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si lungi, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters.