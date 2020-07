Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 36 de ani din localitatea Carja a murit inecat in raul Prut, in apele caruia ar fi intrat sa-si salveze calul si sa scoata caruta, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres.Politistii au fost sesizati de…

- Politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin, au prins trei romani care au sprijinit sase cetateni din India in incercarea de a trece ilegal frontiera. O femeie mergea cu masina in fata autoturismului in care se aflau migrantii, pentru a observa eventuale echipaje de Politie, relateaza…

- China si India au convenit miercuri sa deescaladeze cat mai curand posibil o situatie creata la frontiera dintre cele doua tari, in urma unei ciocniri dintre trupele lor soldata cu cel putin 20 de victime, a anuntat Ministerul chinez de Externe, transmite Reuters.

- Aproape 21.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și peste 2.200 de polițiști locali vor fi in misiune, zilnic, in perioada 5-8 iunie, pentru a asigura masurile de ordine publica in minivacanța de Rusalii.”Pentru prevenirea și combaterea infracționalitații, aplanarea starilor conflictuale…

- Politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat la frontiera verde aproximativ 38.500 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 450.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra din zona. "Pentru retinerea contrabandistilor, care nu s-au supus…

- Trei barbati din judetul Timis au fost retinuti pentru trafic de migranti, dupa ce au incercat sa scoata din Romania 11 egipteni si un sirian, cu ajutorul unui microbuz, potrivit Agerpres. Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Timisoara au depistat microbuzul…

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Un numar de 2.294 de traversari ale frontierei de stat a fost inregistrat din dimineața de 6 mai pana in dimineața zilei de 7 mai. Din totalul traversarilor, peste o jumatate, 1.180, s-au produs pe sensul de intrare in Republica Moldova - 768 de treceri la frontiera…